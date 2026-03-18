Mulher é presa por tentativa de estelionato em agência bancária em Araxá

A Polícia Militar registrou, nesta terça (17), uma ocorrência de estelionato em uma agência bancária em Araxá. A ação teve início após acionamento via 190, quando funcionários da instituição suspeitaram da conduta de uma mulher que tentava retirar um cartão bancário utilizando documentação falsa.

De acordo com informações repassadas por um funcionário, a suspeita apresentou um documento de identidade com indícios de falsificação. Após verificação no sistema interno do banco, foi constatado que os dados não correspondiam às informações oficiais da verdadeira titular da conta, confirmando a tentativa de fraude.

Durante a abordagem, a mulher relatou aos militares que teria vindo de outro estado com a intenção de retirar o cartão bancário e, posteriormente, sacar aproximadamente R$ 16 mil disponíveis na conta da vítima.

Com a autora, foi apreendido um aparelho celular, que poderá auxiliar nas investigações.

Diante dos fatos, a suspeita foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Uberaba, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária cabíveis.