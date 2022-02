Mulher é presa por tráfico e filhos vão para abrigo

Nesta quinta-feira (10), durante patrulhamento no bairro Fertiza, a Polícia Militar visualizou uma autora, de 25 anos, passar uma pedra de crack para uma usuária, a qual foi abordada e confessou que trocou um pacote de 5 quilos de arroz e um litro de óleo pela pedra de crack apreendida.

A autora, de 25 anos, ao perceber que seria a abordada, evadiu para um barraco e engoliu certa quantidade de drogas. No local, a PM localizou o arroz e o óleo que foi trocado na droga, uma bucha de maconha, duas lâminas com resquício de crack, dinheiro, além de duas bermudas com etiquetas de loja, as quais a autora não soube explicar a procedência.

No local, estavam duas crianças de dois e cinco anos de idade, filhos da autora, em estado de vulnerabilidade no cenário de crime e também em condições sub-humanas devido à sujeira na casa. O Conselho Tutelar foi acionado e fez o acolhimento das crianças para o abrigo municipal. A autora foi presa e conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Araxá.