Municípios da região se unem a Araxá no combate à Covid-19

Os municípios que têm Araxá como referência estão somando forças para conter o avanço do coronavírus na microrregião. Os altos índices de contágio e de ocupações de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), aliados à falta de conscientização da grande maioria da população pelo não cumprimento de protocolos de prevenção, tem colocado os sistemas de saúde de várias cidades em alerta.



Foi com este objetivo que o prefeito Robson Magela buscou uma ação integrada para endurecer o combate à pandemia, visitando os prefeitos de Perdizes, Roberto Bergamasco; Tapira, Maura Pontes; Pedrinópolis, Rafael Ferreira; Santa Juliana, Belchior Antonio da Silva; Ibiá, Dra. Marlene; e Campos Altos, Paulo Almeida.



O prefeito de Pratinha, John Wercollis, estava em viagem, mas também fechou compromisso durante contato por telefone com Robson Magela. Já o prefeito de Iraí de Minas, Cleiton Cruz (Cleitin), que também estava em visita a Pedrinópolis, também recebeu o decreto de Araxá para analisar as medidas.



“O nosso Comitê de Enfrentamento definiu regras mais rígidas para que possamos diminuir o número de casos de Covid e também aliviar as ocupações dos leitos de UTI. Como recebemos pacientes desses municípios por sermos polo microrregional, buscamos esse apoio junto aos prefeitos para que sigam junto com Araxá essas regras de endurecimento. A população precisa entender que só vamos ter sucesso nesse combate se cumprirem os protocolos de prevenção. Fui muito bem recebidos e agradeço a todos os prefeitos por se unirem com a gente nesse combate ao coronavírus”, destaca Robson Magela.