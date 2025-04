Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá recebe a Exposição Sensações de Mármore até dia 20 de maio

O Museu Calmon Barreto e o Memorial de Araxá recebem a exposição “Sensações de Mármore”, do artista plástico Adoil José. A mostra foi inaugurada em 3 de abril e segue aberta à visitação até 20 de maio, com entrada gratuita.

Composta por seis obras abstratas, a exposição conta com peças esculpidas em mármore, material que o artista considera especial por sua nobreza e complexidade. Para Adoil, o momento é de realização pessoal e de conexão com o público por meio da arte. “Espero que os visitantes encontrem algo que traga algum sentido, uma emoção.”

O artista também compartilha o carinho especial que sente por expor no museu, espaço onde teve o apoio do amigo e mestre Calmon ao longo da carreira. “Fazer uma exposição no Museu do Calmon é motivo de muita honra. Ele sempre prestigiou minhas exposições e estar ali é como sentir a presença dele”, diz.

A coordenadora do museu, Tatiana Ávila, reforça o reconhecimento da produção artística presente na cidade: “A importância dessa exposição é valorizar o trabalho do artista e seguir fortalecendo a arte em Araxá.”

A visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h; aos sábados, das 9h às 15h; e aos domingos e feriados, das 8h às 12h.