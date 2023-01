Museus de Araxá encerram 2022 com mais de 20 mil visitas

Os museus de Araxá terminaram o ano de 2022 com 20.118 visitas de araxaenses e turistas de todos os Estados do Brasil e do exterior, com um tour guiado e gratuito entre 1º de janeiro e 31 de dezembro.

De acordo com a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), o Museu Histórico Dona Beja foi o mais visitado, com 10.385 pessoas; seguido pelos museus Calmon Barreto e Memorial de Araxá (6.123); Imagem do Som e do Legislativo (2.391) e Sacro da Igreja de São Sebastião (986). Inaugurado no dia 20 de novembro de 2022, o Memorial do Centro de Referência da Cultura Negra teve 233 visitantes.

Já nos primeiros 10 dias de 2023, os espaços contabilizaram 1.020 visitas. Turista de Limeira (SP), a professora de Biologia, Nadir Teresinha Dollevedo da Silveira, relata a experiência de sua primeira visita a Araxá. “Ficamos encantados, tivemos um verdadeiro banho de cultura. Foi uma experiência maravilhosa, onde eu e a minha família aproveitamos ao máximo essa integração entre a história da cidade e as diversas culturas. Cada local tem características especiais, que se complementam e proporcionam um agradável passeio. Araxá está de parabéns”, destaca.

A presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, ressalta que para este ano a intenção é que os museus de Araxá passem a ser espaços cada vez mais integrativos. “Em 2022 trabalhamos com a proposta do ‘Museu Vivo’, onde alcançamos resultados significativos. Quisemos fazer dos espaços não só um local para visitação, mas também de interação”, afirma.

“Foram promovidos eventos e diversos projetos de educação patrimonial, desenvolvidos com alunos de escolas públicas e particulares da cidade. Este ano a meta é manter, aprimorar e ampliar essas atividades. Além disso, sempre temos exposições sazonais no Teatro Municipal Maximiliano Rocha, com mostras de diversas temáticas”, acrescenta Cynthia.

Os museus e memoriais da cidade funcionam de terça a sexta-feira, das 8h às 18h; sábados: das 9h às 15; domingos e feriados: das 8h às 12h.

Conheça os espaços

– Museu Histórico Dona Beja – Praça Coronel Adolfo, 98, Centro – Tel: (34) 9.9257-1160.

– Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá – Avenida Vereador João Sena, 98, Centro – Tel: (34) 9.9257-0982.

– Museus da Imagem e do Som e Legislativo – Praça Coronel Adolfo, 9, Centro – Tel: (34) 9.9257-1165.

– Museu Sacro – Praça de São Sebastião, s/n, Vila São Pedro – Tel: (34) 9.9257-1160.

– Centro de Referência / Memorial da Cultura Negra – Rua da Banheira, 173, Santa Rita -Tel: (34) 9.9313-0027.

– Teatro Municipal Maximiliano Rocha – Exposição Bancos Indígenas do Brasil* (até 18 de março) – Avenida Antônio Carlos, s/n, Centro. Tel: (34) 3691-7011. *De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.