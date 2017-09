Músicos de Araxá ensaiam para o Mil Violas 2017

A Fundação Cultural Calmon Barreto apoia a participação dos violeiros de Araxá no Mil Violas 2017, que deverá reunir este ano mais de 1 mil participantes em Uberlândia, vindos de todos os lugares do Brasil, a fim de incluir o evento no Livro dos Recordes como a Maior Orquestra de Viola Caipira do Mundo.

Em Araxá, os “Ensaiões” com os violeiros da cidade – abertos ao público – acontecerão dia 25 de setembro e dia 3 de outubro, na escadaria em frente à Fundação Cultural Calmon Barreto, às 19:30 horas; e dias 10 e 17 de outubro, na plataforma da Árvore dos Enforcados, às 19:30 horas, em frente ao Centro de Referência da Cultura Negra. O primeiro “Ensaião” de Araxá, dia 25 de setembro, contará com a presença do famoso violeiro Tarcísio Manuvei, organizador do grande evento.

O Mil Violas busca reunir um coletivo de pessoas de diferentes trajetórias, vindas de todos os lugares do país, mas com uma paixão em comum: A viola caipira, com a finalidade de formar a Maior Orquestra de Viola Caipira do Mundo, e assim fazer parte do Guinness World Records – Livro dos Recordes – que ainda não tem nenhum registro de um Encontro de Violeiros.

Sobre o evento

Denominado de Ação de Encerramento do Mil Violas 2017, o evento bienal será realizado dia 28 de outubro, das 16 às 22h, na Arena Multiuso Presidente Tancredo Neves – Ginásio Sabiazinho – na avenida Anselmo Alves dos Santos, 3415, bairro Santa Mônica, em Uberlândia. Antes do evento principal, os organizadores fazem vários ensaios em suas cidades para divulgar o evento e convidar violeiros a participar.

As músicas executadas no Grande Dia, serão: Beijinho Doce; Boiadeiro Errante; Chora Viola; Hino de Reis; Meu Reino; Saudade de Minha Terra; Vide Viola.

Inscrições

A Ação de Encerramento do Mil Violas é voltada para qualquer pessoa que toque viola caipira. A idade mínima para participação é a partir de 10 anos desde que tenha autorização e acompanhamento do pai, mãe ou responsável legal. Podem se inscrever pessoas que residam em qualquer município brasileiro. O período de inscrição é de 14 de agosto a 15 de outubro de 2017, exclusivamente pelo site www.milviolas.com.br. A inscrição é gratuita.

Serão disponibilizados 1.050 lugares para participação da Maior Orquestra de Viola Caipira do Mundo. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Pessoas, mesmo que inscritas e credenciadas, não poderão participar da Ação de Encerramento do Mil Violas 2017 portanto violões, ou qualquer outro instrumento que não seja a viola caipira de 10 cordas.

Além de participar de um dos momentos mais grandiosos para viola caipira brasileira, os participantes ganham um kit lanche e uma camiseta do evento.