Mutirão da Prefeitura de Araxá vai castrar mais 1.700 cães e gatos; cadastramento está aberto

A Prefeitura de Araxá realizará mais um mutirão de castração de cães e gatos na cidade entre os dias 3 e 30 de novembro, através do projeto CastraAção. A expectativa é que o Castramóvel realize 1.700 procedimentos em animais de protetores independentes e de famílias de baixa renda cadastradas. Ainda há vagas para participar desta nova etapa.

Para realizar o cadastro, o interessado deve levar ao Departamento de Vigilância Ambiental – av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275, no Centro Administrativo – os documentos originais e cópia do CPF, documento oficial com foto (RG ou CNH) e mais o comprovante de renda de todos da família ou a ficha de resumo do CadÚnico – que pode ser baixada através do aplicativo “Meu CadÚnico” ou impressa nos Núcleos de Convivência da Secretaria Municipal de Ação Social. O contato da Vigilância Ambiental é o (34) 3691-7120.

O biólogo da Vigilância Ambiental, Fabrício de Ávila, afirma que o objetivo é oferecer a esterilização gratuita para cães e gatos de rua e para donos que não podem pagar pelo serviço. “É uma ação que vai refletir hoje, melhorando a qualidade de vida desses animais, e no futuro, evitando ninhadas indesejadas e consequentemente o abandono”, diz.

O projeto CastraAção é realizado com recursos próprios da Prefeitura de Araxá e conta com parceria do projeto Castramóvel, clínica veterinária itinerante que promove mutirões de castração de animais no Estado de Minas Gerais desde 2017. Somente em 2022, o projeto já contemplou em Araxá 2.300 animais.