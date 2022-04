Nadadora apoiada pela Prefeitura de Araxá bate recorde brasileiro na natação paralímpica

A nadadora paralímpica Ludimila Thamara Borges da Silva foi uma das representantes de Araxá na 1ª e 2ª fase do Circuito Paralímpico Loterias Caixa de Natação. Ela completou a prova de 50 metros nado costas (classe S2) em 1min51s21 e bateu o recorde brasileiro da categoria.

Outro nadador que representou a cidade na competição foi o Thiago Antônio Mota que ficou em 3º lugar da prova de 50 metros nado peito (classe SB4) com o tempo de 1min25s27.

Os atletas viajaram com o apoio da Prefeitura de Araxá, que disponibilizou o transporte e um professor de apoio, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. A hospedagem e alimentação foram cedidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Os nadadores paralímpicos são divididos por categorias, de acordo com o grau da deficiência. As classes S (do inglês swimming) de 1 a 14 são voltadas a atletas com comprometimento físico-motor, sendo que, quanto maior o número, menor a limitação.

O Circuito Paralímpico Loterias Caixa é a principal competição paralímpica nacional de três modalidades: atletismo, natação e halterofilismo. O objetivo é desenvolver as práticas desportivas em todos os municípios e estados brasileiros, além de melhorar o nível técnico dos participantes, sejam esportistas de elite ou jovens valores do país.

Resultados individuais



Ludimila Thamara Borges da Silva

– 50 metros nado costas – Classe S2 – 1:51.21 (recorde brasileiro)

– 50 metros nado livre – Classe S2 – 1:44.00

– 100 metros nado livre – Classe S2 – 4:00.15

Thiago Antônio Mota

– 50 metros nado peito – Classe SB4 1:25.27 – 3º lugar

– 50 metros nado costas – Classe S5 – 1:14.41 – 4º lugar

– 50 metros nado livre – Classe S5 – 1:08.96 – 6º lugar

Atividades paralímpicas

A Prefeitura de Araxá disponibiliza uma estrutura de treinamentos para que deficientes visuais, físicos e intelectuais ou múltiplas, nas modalidades de natação e atletismo, com iniciação de crianças, adolescentes, jovens e adultos. O projeto não visa apenas alto rendimento, mas também a parte de reabilitação e social. Existem vagas disponíveis para quem se interessar em participar.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na sede da Assessoria Municipal de Esportes Especializados, localizada na avenida Antônio Afonso Vale, s/n, bairro Urciano Lemos, e na sede da Assessoria Municipal de Esportes Amador e Rural, localizada no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC), avenida Imbiara, nº 620, Centro. Para mais informações, basta entrar em contato pelos números (34) 3669-8055, 3664-7836 e 3691-2031.