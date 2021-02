Nota: Casos de Covid no Lar Ebenézer

Viemos através desta nota esclarecer para a sociedade, familiares e simpatizantes em geral que infelizmente confirmamos casos de Covid-19 na Instituição Lar Ebenezer. Conseguimos durante um ano conter essa pandemia e neste mês de fevereiro, no último dia 19, apresentamos o primeiro caso da doença.

A diretoria já está tomando todas as medidas e decisões, embasadas no plano de contingenciamento e protocolos de saúde para as instituições de ILPI (Instituições de Longa Permanência para Idosos). Os casos confirmados de residentes são 15, até o momento. Destes, 1 se encontra hospitalizado e em situação estável. Os outros 14 residentes estão devidamente isolados, conforme protocolo, tiveram caso de diarréia mas hoje (24) se encontram sem o sintoma e estáveis. Temos também 5 residentes isolados aguardando confirmação. No total, hoje o Lar Ebenezer abriga cerca de 64 idosos, de 60 a 91 anos.

Tivemos também 4 casos confirmados de pessoas da equipe e outras 7 pessoas afastadas suspeitas, aguardando resultado. Todos os residentes foram testados e vacinados. Ainda estamos apurando se há a possibilidade de ter tido positivo nos exames por conta dos efeitos da vacinação.

Reiteramos que qualquer tipo de ajuda neste momento é importante, temos ciência que os dias que virão serão desafiadores, mas temos fé que sairemos de mais essa batalha ilesos. Estamos contando com total apoio da Secretaria de Saúde, Comitê de Enfrentamento e Conselho de Saúde, recebendo instruções de especialistas da área e implantando práticas de auxílio complementar. Familiares podem ter notícias de residentes pelos telefones da instituição. Desde já agradecemos a todos pela ajuda e orações.

Camila Balbi (Assessoria de Imprensa)