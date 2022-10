Nota de Esclarecimento – Auxílio Financeiro Iprema

O Instituto de Previdência Municipal de Araxá (Iprema) comunica que os aposentados e pensionistas já receberam o saldo remanescente do auxílio financeiro que estava retido por conta de quebra contratual da empresa que era responsável pela gestão do mesmo.

O benefício já está à disposição nos novos cartões emitidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araxá e Região (Sinplalto), conforme convênio firmado com o Iprema, preservando o direito do servidor e a garantia de compra no comércio local.

Para dúvidas e mais informações, o servidor inativo pode procurar o Sinplalto, na rua Rio Branco, 630, Centro – telefone 3662-2715 e 3661-5747, ou o Iprema, na praça Hely França, 663, Centro – telefone 3662-5435.