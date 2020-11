Nota técnica explica atraso da totalização dos votos no primeiro turno

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, nesta terça-feira (17), Nota Técnica a respeito da lentidão da totalização dos votos no primeiro turno das eleições, ocorrido no último domingo (15). O atraso de aproximadamente duas horas e trinta minutos na divulgação dos resultados das Eleições Municipais foi ocasionado por recurso de inteligência artificial existente em um otimizador do banco de dados Oracle, que garante a velocidade no processamento das informações.

Apesar disso, os cidadãos brasileiros tiveram acesso ao resultado das urnas em todo o país no mesmo dia da realização da votação, antes da meia-noite.

Embora as causas da lentidão já tenham sido amplamente divulgadas em coletiva de imprensa ocorrida na última segunda-feira (16/11), a presente nota visa dar informações técnicas e jurídicas a respeito do episódio.

Leia a íntegra da nota técnica.