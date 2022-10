Nova promoção do Sicredi em parceria com Visa sorteia mais de R$ 1 milhão em prêmios

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados, e a Visa, parceira oficial da FIFA e da Copa do Mundo da FIFA™ desde 2007, apresentam a promoção “Passe da Vitória”, que possibilita aos portadores de cartões de crédito Sicredi Visa concorrer a mais de R$ 1 milhão em prêmios, no total.

A ação, que vai até o dia 05 de dezembro, é destinada aos usuários cujos cartões estejam cadastrados no site da promoção e na plataforma de benefícios Vai de Visa. A cada R$ 30 em compras com os cartões de crédito cadastrados, o associado do Sicredi receberá um número da sorte para participar do sorteio dos prêmios que variam entre R$ 100 mil, R$ 80 mil e de R$ 50 mil. Além da mecânica de sorteio, os associados concorrerão diariamente a créditos em fatura no valor de R$ 300.

A promoção também conta com prêmios para cinco ONGs com projetos voltados para o futebol em cinco regiões do Brasil. No total, 10 ONGs selecionadas estarão disponíveis para serem indicadas pelos associados ganhadores, podendo cada participante escolher dentre duas opções de sua região. No momento do seu cadastro na promoção, o participante deverá escolher a ONG que pode receber um prêmio no valor de R$ 100 mil, e contribuir assim para o futuro do futebol brasileiro, caso seja o vencedor do primeiro prêmio da sua região.

“Esta é uma ação que conecta com o nosso propósito de construir juntos uma sociedade mais próspera, pois além de incentivar o uso de um meio de pagamento seguro e prático, gera benefício direto aos nossos associados e ainda colabora com iniciativas sociais de incentivo ao esporte”, comenta Virgínia Silva da Cunha, superintendente de Meios de Pagamento do Sicredi.

Mais informações sobre a mecânica e o regulamento do Passe da Vitória no site promocoes.visa.com.br/site/sicredi/sicredi-catar/.