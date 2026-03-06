Novela sobre Dona Beja estreia em TV aberta e leva o nome de Araxá para todo o Brasil

A história de Dona Beja, uma das personagens mais marcantes da cultura de Araxá, ganha ainda mais visibilidade com a estreia da novela na TV aberta. A obra começa a ser exibida pela Band nesta quinta-feira (5), a partir das 22h20. Original da HBO Max, a produção leva para todo o Brasil a trajetória da figura histórica que faz parte da identidade cultural do município.

Em Araxá, a história da personagem continua viva e preservada por meio do trabalho da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), responsável pelo Museu Histórico de Araxá – Dona Beja.

De acordo com a presidente da FCCB, Madalena Aguiar, o reconhecimento nacional da história reforça o valor cultural da personagem para a cidade. “Temos um museu que preserva de Anna Jacintha de São José, a Beja, e que recebe milhares de pessoas todos os anos. Isso é muito importante para manter viva essa parte da nossa cultura”, destaca.

Para Madalena, a exibição da novela em rede nacional também amplia a visibilidade de Araxá e desperta o interesse de pessoas de todo o país em conhecer a história de Dona Beja e os locais ligados à personagem. “Quando uma produção desse porte leva essa história para todo o Brasil, naturalmente cresce também a curiosidade das pessoas sobre Araxá e sobre quem foi Dona Beja. Isso fortalece nossa identidade cultural e valoriza ainda mais o trabalho de preservação da memória que realizamos no museu”, ressalta.

Entre os museus, o Museu Dona Beja é atualmente o mais visitado da cidade e recebe visitantes de diversos estados brasileiros e também do exterior. Somente em 2025, cerca de 14 mil pessoas visitaram o espaço, com registros de turistas vindos de vários estados do Brasil e também do exterior, incluindo visitantes de 10 países.



Visite o Museu Dona Beja

O Museu Histórico Dona Beja de Araxá oferece tour guiado gratuito e está aberto de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h; aos sábados, das 9h às 15h; e aos domingos e feriados, das 8h às 12h. O espaço está localizado Praça Coronel Adolfo, 98, no Centro de Araxá. O telefone de contato é o (34) 9.9257-1160.

Crédito da foto: Reprodução HBO Max