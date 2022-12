Novembro Azul da Ampara termina com 58 intervenções em empresas e instituições de Araxá

A campanha Novembro Azul da Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara), terminou com um balanço de 58 palestras promovidas em instituições e empresas de Araxá e região, com um público total de 1.350 pessoas.

Visando à conscientização do câncer de próstata, a campanha buscou abranger, principalmente, empresas em que a maioria do quadro de funcionários são homens.

“A conscientização, é claro, parte primeiramente do autocuidado do homem com sua saúde. Mas, mesmo sendo um assunto voltado para a saúde masculina, é importante o conhecimento sobre a causa. Por isso, na programação, buscamos que todas as pessoas recebessem as orientações”, conta a coordenadora da Ampara, Juliana Silva.

Receberam as atividades da campanha Novembro Azul: Centro de Zoonoses, Casa do Pequeno Jardineiro, Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube, Rádio Jovem Pan, Núcleo de Convivência Bom Jesus, Ultratec, praça da família, Núcleo de Convivência Tiradentes, Plena Engenharia, JB Maquinas Patrocínio, Sagrada Família, Santa Aleixo Distrito Industrial, Lug Engenharia, Tripark Solutions, JB Maquinas CMA Araxá, Pit Stop na Sicred, CERAD, PSF Urciano Lemos, Comipa Mina, Fazenda Santa Aleixo, Sest Senat, Cimcop Araxá, Cimcop Tapira, sindicato do Metalúrgico, Uninordeste, Precismec, Casa de Acolhimento Lar São Francisco, CBMM, Igreja Santos Reis, Eletro Nunes, DBR Engenharia, Centro de Equoterapia Prosseguir, McCain, Fazenda Santo Aleixo (Santa Lúcia), Comipa, Expominas, Igreja Quadrangular, Camta, MCA, Mosaic e Unicentro.