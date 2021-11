Novo canal de comunicação do IPDSA tem inteligência artificial para acelerar demandas

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) está com um novo canal de atendimento feito por inteligência artificial. A população poderá fazer todo tipo de solicitações e acompanhar processos diretamente através do canal de whatsapp através do número: (34) 3661-3675.

O funcionamento é simples: Ao iniciar o chat, o cidadão será atendido por inteligência artificial que responderá com um menu com todas as informações que podem ser colhidas pelo canal de atendimento.

De acordo com Ezequiel Borges, chefe da Divisão da Informação e Administração do IPDSA, a autarquia chega a atender cerca de duas mil solicitações mensalmente e o novo canal irá dar mais agilidade a essas demandas.

“Hoje, está tudo programado no aplicativo. Antes era preciso enfrentar longas filas, seja no IPDSA, Balcão da Prefeitura ou por telefone que sempre vivia congestionado. Agora não. O procedimento é objetivo com todas as informações reunidas em um só canal. E se for o caso, a inteligência artificial irá direcionar o cidadão para um de nossos atendentes”, explica Ezequiel.