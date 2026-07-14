Novo Horizonte recebe nova unidade de educação infantil com estrutura para atender crianças de 0 a 5 anos

A Prefeitura de Araxá iniciou a construção de uma nova unidade de educação infantil no bairro Novo Horizonte. A Creche Tipo 1, padrão FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), terá estrutura para atender aproximadamente 200 crianças de 0 a 5 anos, em período integral, ampliando o atendimento da rede municipal de ensino e oferecendo um novo espaço de aprendizagem, convivência e acolhimento para as famílias da região.

Com área construída de 1.317,99 metros quadrados, a unidade será formada por dois blocos interligados por um pátio coberto e contará ainda com área destinada ao playground. O projeto contempla salas pedagógicas, ambientes administrativos, espaços de apoio, cozinha e demais estruturas necessárias para o funcionamento da creche.

A nova unidade será construída na Rua Austrália, nº 200, em um terreno de 2.400 metros quadrados, e seguirá as normas de acessibilidade, prevenção e combate a incêndio e conforto térmico, garantindo ambientes seguros, funcionais e adequados para o desenvolvimento das crianças e para a atuação dos profissionais da educação.

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, Gustavo Lima, a obra representa um importante avanço na estrutura física oferecida pelo município.

“É uma obra planejada para atender às necessidades da comunidade, com uma estrutura moderna e adequada para receber as crianças e os profissionais que irão atuar no local. A Secretaria de Obras acompanha todas as etapas da execução para garantir que o projeto seja realizado dentro dos padrões previstos e com qualidade”, destaca.

A construção da creche conta com investimento de aproximadamente R$ 5 milhões. A execução está sendo realizada pela empresa HZ Engenharia e Construções Ltda., contratada por meio do processo licitatório nº 44/2026. O prazo previsto para conclusão da obra é de 12 meses.

Para a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a chegada de uma nova unidade fortalece o atendimento da Educação Infantil no município.

“A ampliação dos espaços destinados à primeira infância é fundamental para garantir que mais crianças tenham acesso a um atendimento de qualidade. Uma unidade como essa também contribui para oferecer mais tranquilidade às famílias, com uma estrutura preparada para o desenvolvimento, a aprendizagem e a convivência das crianças”, afirma.