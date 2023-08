Novo Horizonte vence o Torneio Início do Ruralão 2023

O Torneio Início do 30º Ruralão 2023 marcou a abertura da competição neste sábado (26) e domingo (27), no Estádio Municipal Fausto Alvim. O torneio contou com 18 equipes participantes que se enfrentaram em fases eliminatórias até chegar ao vencedor, que foi a equipe do Novo Horizonte, que derrotou a Chácara Dona Adélia nas penalidades.

A abertura contou com a presença do prefeito Robson Magela, dos secretários José Antunes Soares Júnior (Dedé / Esportes) e César Romero da Silva (Garrado / Agricultura e Pecuária), do vereador Evaldo do Ferrocarril representando a Câmara Municipal, do assessor de Esportes Amador e Rural, Márcio Rosa, e equipe, jogadores, dirigentes, torcedores e imprensa.

De acordo com o secretário Dedé, o Ruralão é uma das competições mais tradicionais da região. “Ficamos muito felizes em dar início a mais um Ruralão. A competição é muito aguardada por todos os participantes, trazendo alegria nos finais de semana”, reforça.

O prefeito Robson Magela destaca a importância da competição para o incentivo ao esporte. “O Ruralão é uma competição tradicional da região que une mais de 600 jogadores. E a Administração Municipal entra com esse incentivo ao esporte para um campeonato que chega à sua 30ª edição. Desejamos boa sorte para todas as equipes participantes do Ruralão 2023”, conclui.