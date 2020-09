Novo oficializa Emílio Neumann e Marcos Amaral para prefeito e vice

O Novo confirmou as candidaturas do empresário Emílio Neumann para prefeito e do agropecuarista Marcos Amaral Teixeira para vice. A definição ocorreu por convenção virtual realizada no dia 5 de setembro. Os dois nomes já haviam sido aprovados por processo seletivo do Novo realizado no primeiro semestre.

A legenda, que tem como principal liderança o araxaense governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participa da eleição majoritária sem coligações, e na chapa proporcional serão cinco candidatos a vereador, dois homens e três mulheres.

Durante a convenção, Emílio Neumann destacou que sua prioridade é o setor de saúde, devido ao atual momento de pandemia. Educação, geração de emprego e fomento da economia também estão na pauta de trabalho de sua campanha.