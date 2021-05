Novo presidente da Codemge visita prefeitura

O novo presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemge), Thiago Coelho Toscano, se reuniu com o prefeito Robson Magela e o vice-prefeito Mauro Chaves, em encontro organizado pelo deputado estadual Bosco na Sede do Poder Executivo, nesta terça-feira (25).

A reunião também contou com as participações do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano César da Silva, vereadores e diretores da Codemge.

Na oportunidade, o prefeito reiterou ações e demandas mais urgentes do setor de Desenvolvimento Econômico. “Desde que assumimos a gestão, o secretário Juliano tem feito contatos assertivos, como, por exemplo, a fábrica de aviões da Desaer, que foi viabilizada graças ao apoio do Governo de Minas Gerais através da Codemge. A empresa já confirmou o investimento na ordem de R$ 380 milhões, com geração de mais de 1.000 empregos diretos e indiretos na região”, destacou o prefeito.

Entre outras demandas apontadas pelo prefeito Robson, pelo vice Mauro e reforçadas pelos vereadores está relacionada à Estância Hidromineral do Barreiro, como a revitalização do Lago Norte, término da construção da Vila do Artesanato próximo ao Grande Hotel, solução para o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes e a implantação de um rodoanel para desafogar o trânsito de veículos pesados que passam por Araxá.

Thiago, por sua vez, reiterou o compromisso em achar soluções para as demandas apontadas e sinalizou positivamente a possibilidade de municipalizar ativos estaduais que são de interesse do município. “Me coloco à disposição de Araxá. Reconhecemos a importância do município para a economia do Estado e este é um momento de unir forças em prol da população”, disse.

Ele também confirmou a reabertura do Grande Hotel, símbolo da história de Araxá, que está fechado desde março para reforma. A reabertura com a recontratação de funcionários está prevista para setembro.

“Acredito que a sua gestão à frente da Codemig irá somar e contribuir para que seja uma parceria com via de mão dupla, entre Estado e Município. Araxá merece ser reconhecida como um importante polo econômico para o Estado”, destacou o deputado Bosco.