O Sempre Um Papo e o Circuito CBMM de Cultura recebem André Trigueiro

O Sempre Um Papo e o Circuito CBMM de Cultura recebem o jornalista especializado em gestão ambiental e sustentabilidade, André Trigueiro, para o debate e o lançamento do livro “Cidades e Soluções: Como Construir uma Sociedade Sustentável” (Leya), obra que discute a incapacidade de nosso planeta em suprir as demandas crescentes de recursos naturais colocadas pelos padrões de consumo e desenvolvimento vigentes. Mais do que traçar um diagnóstico, o autor ouve especialistas em diversas áreas para sinalizar rumos e perspectivas com ações concretas, viáveis e inspiradoras. Trata-se de uma obra inédita sobre sustentabilidade e vida urbana e que aprofunda o conteúdo do programa de TV apresentado por ele, há uma década no ar.

E no dia 10 de junho, sábado, no Teatro Municipal de Araxá, às 20h, em parceria com o Circuito CBMM de Cultura.

No ar desde 2007 pelo canal por assinatura GloboNews, o programa de TV que dá nome ao livro, sempre capitaneado por Trigueiro, se especializou em buscar, apresentar e debater experiências transformadoras capazes de impactar positivamente a qualidade de vida dos habitantes das cidades por meio do uso inteligente e sustentável dos recursos naturais. O acervo acumulado nos dez anos da atração inspirou a realização da obra, que expande o conteúdo da TV ao oferecer dados, informações e abordagens inéditos.

Dividido em nove grandes temas, o livro é construído a partir de textos curtos e objetivos voltados aos públicos mais variados. Ao fim de cada capítulo, Trigueiro apresenta um resumo de entrevistas com personalidades notáveis, de influência internacional, que se destacaram pela capacidade de denunciar a gravidade do momento e a urgência de novas atitudes tanto no âmbito pessoal como no coletivo: Noam Chomsky, Al Gore, Jeffrey Sachs, Vandana Shiva, Muhammad Yunus e Achim Steiner, entre outros. Há também a seção “Ecodicas”, que traz sugestões sustentáveis de fácil aplicação no dia a dia.

O recado é claro: ou corrigimos o rumo, ou pereceremos. Nesse cenário, Cidades e Soluções é uma obra relevante e necessária. “É interessante estarmos lançando este livro justamente neste momento de crise, quando as soluções são urgentes e ainda mais valiosas”, afirma Trigueiro, reforçando o poder dos bons exemplos e sua capacidade de disseminação.

André Trigueiro é jornalista com pós-graduação em Gestão Ambiental pela COPPE/UFRJ (onde leciona a disciplina Geopolítica Ambiental), professor e criador do curso de Jornalismo Ambiental da PUC-Rio. É editor-chefe do Cidades e Soluções da GloboNews e repórter da TV Globo. Atua ainda como comentarista da rádio CBN, colaborador voluntário da Rádio Rio de Janeiro e da Rádio Boa Nova, articulista da Folha de S. Paulo e do portal G1. É autor dos livros Mundo Sustentável: Abrindo Espaço na Mídia para um Planeta em Transformação, Mundo Sustentável 2: Novos Rumos para um Planeta em Crise e coordenador editorial e coautor de Meio Ambiente no Século 21. Escreveu também Viver É a Melhor Opção: A Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo e Espiritismo e Ecologia.

Serviço: Sempre Um Papo com André Trigueiro

Dia 10 de Junho, sábado, às 20h, com entrada gratuita

Local: Teatro Municipal de Araxá – Av. Antonio Carlos, S/N, Centro – Araxá

Informações: www.sempreumpapo.com.br / 34 36917011