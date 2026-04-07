Obra na rede de drenagem altera trânsito na Avenida Dâmaso Drummond

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, informa que o trânsito na Avenida Dâmaso Drummond, nas proximidades do Supermercado Bernardão, passará a operar em meia pista no sentido bairro Santo Antônio a partir desta quarta-feira (8), em função de obras de recuperação de uma erosão na rede de drenagem. A previsão é o que trecho fique interditado pelos próximos 15 dias.

A intervenção é necessária para a realização dos serviços, e o tráfego no local poderá apresentar lentidão ao longo do período de execução das obras.

Agentes de trânsito estarão presentes para monitorar a situação e orientar os motoristas, garantindo maior segurança e organização no fluxo de veículos.

A Prefeitura também informa que, em dias específicos, poderá haver interdição total da via no sentido bairro Santo Antônio. Nesses casos, a população será comunicada previamente, com orientações sobre rotas alternativas e possíveis alterações no trânsito das vias adjacentes.