Obras para duplicação do viaduto na avenida Hitalo Ros têm início nesta segunda-feira (8)

Para avanço das novas etapas de duplicação da avenida Hitalo Ros, a Secretaria Municipal de Segurança Pública inicia a interdição de novos trechos para duplicação do viaduto José Domingos Filho. Haverá grande movimentação de máquinas pesadas e materiais e o fechamento dos trechos será necessário por medida de segurança. A expectativa é que as interdições têm duração de cerca de 90 dias. A obra tem como objetivo agilizar o trânsito e melhorar a segurança de motoristas e pedestres que seguem em direção aos bairros do setor Norte, Leste e Centro.

Duas rotas alternativas foram definidas: Os veículos que seguem na avenida Dâmaso Drummond, sentido bairro Santo Antônio, vão pegar o desvio na rua Cecílio Salomão, passarão pelo túnel da rua Pepurure até a rua Nicanor de Freitas para voltar a avenida Dâmaso Drummond. Os veículos que estiverem no sentido contrário realizarão o desvio pela alça ao lado da encosta do SESI SENAI, poderão cruzar a avenida Hitalo Ros que terá o trânsito controlado por semáforo e descerá a alça de volta a avenida Dâmaso Drummond.

O trânsito de veículos no viaduto José Domingos Filho, da avenida Hitalo Ros, continuará normal nos dois sentidos, sendo controlado por semáforos. É necessário que os motoristas fiquem atentos as placas de sinalização. O Município já realizou a sinalização com pintura de faixas de segurança. A proposta é desafogar o fluxo intenso de trânsito na região durante as obras de melhoria da mobilidade urbana.