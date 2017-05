Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo recebe visita de comitiva da Câmara Municipal

Instituição promove atividades sociais e mantém três lares para idosos carentes do

município.

Vereadores e assessores parlamentares da Câmara Municipal de Araxá visitaram na

manhã desta quinta-feira (25) a sede das Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo e os três

lares de idosos mantidos pela entidade filantrópica, sem fins lucrativos. A organização desenvolve, por meio de seus diversos departamentos, atividades assistenciais que

beneficiam diversas famílias carentes da cidade, em suas necessidades básicas.

A comitiva do Legislativo de Araxá foi recebida pelo presidente das Obras Sociais

Eurípedes Barsanulfo, Jair Rosa da Silva, e pela tesoureira Nilza Contato Balieiro, que

fizeram o convite para a visita. O presidente da Câmara Municipal, Fabiano Santos

Cunha (PRB), o vice-presidente Bosco Júnior (Avante), o 1º secretário Edinho Souza

(PTB) e os vereadores Luiz Carlos Bittencourt (PTN) e Hudson Fiuza (PSL)

participaram da visita, assim como os assessores dos parlamentares Robson Magela

(PRB), Raphael Rios (SD), Fernanda Castelha (PSL), José Valdez (Ceará – PMB) e

Emílio Castilho (PR).

A Obras Sociais Eurípedes Barsanulfo realiza diversas atividades, como a distribuição

de almoço para pessoas carentes duas vezes por semana, lanches aos sábados,

campanhas para arrecadação de alimentos e agasalhos, bazar da pechincha e outros.

Além disso, a entidade mantém três lares que abrigam idosos carentes, localizados nos

bairros Santo Antônio, Vila Estância e Leda Barcelos. Juntos, esses três espaços

abrigam 25 idosos, sendo que cada um deles, reside em uma unidade habitacional

composta por quarto, cozinha, lavanderia e banheiro adaptado.

Todas as unidades habitacionais existentes nos lares foram mobiliadas pela entidade,

que fornece as refeições para os idosos e presta toda a assistência necessária, além de

promover atividades. Nilza Balieiro explicou para a comitiva da Câmara Municipal que

os lares são mantidos através de projetos da entidade aprovados pelo Conselho

Municipal do Idoso.

Esses projetos recebem recursos do Fundo Municipal do Idoso. Já as demais atividades

realizadas pela entidade são mantidas através de doações da comunidade araxaense que

são arrecadadas por voluntários. Nilza esclareceu que a entidade encontra dificuldades

para conseguir os recursos necessários para a manutenção da sua sede, onde são

servidos o lanche de sábado e os dois almoços semanais.

As demais atividades da entidade também acontecem na sede localizada na Rua

Presidente Olegário Maciel, nº 1540, no Centro. Os vereadores elogiaram bastante o

trabalho desenvolvido pela instituição, interagiram com os idosos nos lares e colocaram

a Câmara Municipal de Araxá à disposição da entidade.