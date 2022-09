Oitavas de final do Ruralão prometem jogos acirrados no próximo domingo

Os sete jogos de volta das oitavas de final do Campeonato Ruralão prometem agitar os campos de Araxá e região no próximo domingo (25). As equipes do Chácara Dona Adélia e Fazenda Estiva levam maior vantagem por terem conseguido resultados elásticos na rodada de ida. Já nos outros confrontos, as disputas prometem ser acirradas.

De acordo com o regulamento da competição, em caso de resultados iguais, quem tiver feito a melhor campanha na fase de grupos leva vantagem no mata-mata.

No campo Chácara Dona Adélia, às 9h, Chácara Dona Adélia e Perdizinha duelam na primeira partida do dia. A equipe da casa, além de ter conquistado a melhor campanha na primeira fase, terá vida fácil por ter goleado a equipe adversária por 11 a 1 no primeiro jogo. Já às 11h, Fazenda Santa Vitória e Gondins farão um jogo mais truncado, com o Gondins tendo a vantagem de perder por um gol de diferença ou empatar, após ter vencido o jogo de ida por 2 a 1.

Na Arena Cachorrão, a equipe do Amigos tenta reverter a vantagem adquirida pela Fazenda Campos, depois da derrota por 2 a 0 na partida de ida. A Fazenda Campos, por sua vez, pode perder por até dois gols de diferença. Ainda no mesmo campo, logo em seguida, a Fazenda Estiva, que goleou a equipe do Audax por 4 a 0, pode até ser derrotada pelo mesmo placar, que chegará à próxima fase.

Em Tapira, no campo do Cetap, Ajesp e TNT abrem a rodada buscando reverter o resultado de igualdade da primeira partida, que terminou em 1 a 1. A equipe do TNT leva a vantagem de um novo empate. Capela e Fazenda Boca Júnior duelam em seguida, com o Boca Júnior podendo perder por até dois gols de diferença para se classificar, após ter vencido a primeira partida por 4 a 2.

Por fim, no campo Délcio Campolina (AEF), Máfia e Sítio Três Colinas também buscam reverter o resultado de igualdade da primeira partida, que terminou em 3 a 3. A Máfia tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais.

A equipe do Curva de Rio já está classificada para as quartas de final, mediante a desistência do time do Santo Antônio da competição.

Confira a tabela dos jogos de volta das oitavas de final do Ruralão



Campo Chácara Dona Adélia



9h – Chácara Dona Adélia x Perdizinha

11h – Santa Vitória x Gondins

Arena do Cachorrão



9h – Fazenda Campos x Amigos

11h – Estiva x Audax

Cetap / Tapira



9h – TNT x Ajesp

11h – Capela x Boca Junior

Campo Délcio Campolina (AEF)



Curva de Rio 3 x 0 Santo Antônio (W.O.)

11h – Máfia x Sítio Três Colinas