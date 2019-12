Operação conjunta entre Polícia Militar e Polícia Civil é realizada em Araxá

Em continuidade a Operação Minas Segura, no período dos meses de setembro a dezembro de 2019, estão sendo desencadeadas ações de repressão qualificada em todo o Estado de Minas Gerais com cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão, visando prisão de autores de crimes e aumento da sensação de segurança em toda a população. As Operações consistem em abordagens diversas, cumprimentos de ordens judiciais e outras ações/operações, atuando em conjunto com os demais órgãos envolvidos.

Hoje (12) foi desencadeada em Araxá uma Operação Conjunta entre PM e PC visando reprimir os crimes de tráfico de drogas, prisão de autores de furto a residências e de veículos, receptação, posse/porte ilegal de arma de fogo, autores de roubos e outros delitos.

Até o momento, foram obtidos os seguintes resultados:

– 28 mandados de prisão;

– 11 mandados de busca e apreensão nos seguintes bairros: Alvorada, Pão de Açúcar IV, Novo Horizonte, Urciano Lemos, Fertiza, São Domingos, Novo São Geraldo, Guilhermina Vieira Chaer.

– 20 papelotes de cocaína apreendidos

– 01 Tablete de maconha apreendido