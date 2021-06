Operação da PM acaba em prisão e apreensão de drogas no bairro Vila Verde

Na noite de ontem (22), durante operação Narcos Brasil – Prevenção: Esse é o Plano, alusiva às atividades da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, a PM apreendeu um adolescente e prendeu um jovem com drogas.

Após denúncia acerca do tráfico de drogas no bairro Vila Verde, a Polícia Militar avistou dois indivíduos já conhecidos no meio policial, em atitude suspeita. Ao perceber a presença policial, um menor infrator, de 17 anos, tentou evadir, porém foi alcançado e abordado.

No local onde os suspeitos estavam foram localizadas cinco pedras de crack. Na residência do outro abordado, de 18 anos, que fica ao lado do local da abordagem, foram localizadas 10 pedras de crack, uma lâmina e certa quantia em dinheiro.

No lado exterior da residência do menor infrator foi localizado ainda um pote de vidro com 10 buchas de maconha e uma bucha maior com sementes semelhantes à maconha.

Diante do exposto, o autor de 18 anos foi preso e o menor infrator apreendido, sendo acompanhado por sua genitora, e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Araxá juntamente com todo o material apreendido.