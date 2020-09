Operação Fecha Batalhão efetua 27 prisões e apreende menor, armas e drogas

Objetivando combater infrações penais, nesta quinta (17), o 37º Batalhão de Polícia Militar desencadeou a Operação Fecha Batalhão – Cidade Segura no período das 7h às 23h, a qual contou com o efetivo operacional e administrativo dos 12 municípios de sua área de abrangência.

Visando a manutenção da ordem pública, foram realizadas prisão de infratores em flagrante delito por crimes diversos, blitz, batida policial, Operação Antidrogas, Operação Presença, incursões em zona quente de criminalidade, etc.

Foram implementadas ações direcionadas ao combate à criminalidade inclusive nas áreas rurais, com planejamento e execução do policiamento preventivo e repressivo por meio de estudo e definição de focos, visando êxito na proposta de redução de índices dos fenômenos criminais. Vale ressaltar que durante a Operação Fecha Batalhão – Cidade Segura não ocorreu crime violento na área do 37º Batalhão.

Resultado