Operação “Manobra arriscada”

Nesta terça-feira (18), a Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia Adj. de Combate a Crimes ocorridos na zona Rural, pertencente a 2ª DRPC de Araxá, sob a titularidade do Delegado de Polícia Dr. Conrado Costa da Silva, desencadeou a operação policial denominada “Manobra arriscada” na cidade de Sacramento/MG.

Foram presos dois suspeitos de envolvimento no furto de um trator em uma propriedade rural na região de Sacramento/MG. Foram apreendidos também aparelhos celulares, um veículo utilizado na ação delituosa e a máquina que havia sido furtada.

O furto havia acontecido no dia 29/09/2022 quando dois indivíduos invadiram a sede da fazenda e subtraíram um trator avaliado em cerca de R$30.000,00 (trinta mil reais). Conforme apuração da PC, um dos autores saiu conduzindo o trator em fuga quando em uma “manobra arriscada” derrubou a porteira da fazenda, por isso o nome dado a operação.

Após cerca de 1 mês de investigações intensas, a equipe da Delegacia Rural de Araxá identificou dois indivíduos suspeitos, sendo que um deles é vulgarmente conhecido nos meios policiais como “Manobrinha”. Após reunir informações com fortes indícios de autoria, foi solicitado junto ao Judiciário a prisão preventiva dos suspeitos. De posse da ordem de prisão, os investigadores, devidamente acompanhados pela autoridade policial e com o apoio e do Delegado da Comarca de Sacramento/MG e demais integrantes de sua equipe realizaram a prisão dos suspeitos no início da tarde.

O maquinário foi devolvido ao proprietário e os suspeitos foram encaminhados para o presídio local, onde permanecerão à disposição da Justiça e também da Polícia Civil.