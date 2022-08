Orquestra Filarmônica de Minas Gerais se apresenta em Araxá; veja as alterações no trânsito

Composta por 90 músicos do Brasil, Europa, Ásia e das Américas, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais leva ao palco do Teatro Municipal Maximiliano Rocha uma variedade de estilos e as influências das raízes da música orquestral feita no país, sob a batuta do regente associado da Filarmônica, José Soares. A programação conta com um concerto didático para cerca de 1.500 alunos das escolas da rede municipal na sexta-feira (5), às 15h30; e com um concerto gratuito aberto para a população, no sábado (6), às 20h, na área externa do teatro.

O Serviço de Trânsito e Transporte (Settrans) informa que o trânsito de veículos será interditado na avenida Antônio Carlos e na rua Calimério Guimarães até Rua Alexandre Gondim nesta sexta-feira (5), das 14h30 às 17h30, e no sábado (6), das 19h às 22h. Os veículos que descerem pela avenida Antônio Carlos terão que contornar no largo do Teatro Municipal ou seguir pela rua Capitão José Porfírio. Com a interdição, o ponto de ônibus em frente ao Museu Dona Beja será desativado temporariamente. Os usuários do transporte coletivo deverão procurar o ponto de ônibus mais próximo.

A Orquestra Filarmônica é apresentada pelo Ministério do Turismo e CBMM, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com o apoio da Prefeitura de Araxá e da Fundação Cultural Calmon Barreto. A realização é do Instituto Cultural Filarmônica, da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo. Entre as obras apresentadas, estão repertórios de grandes artistas como Alberto Nepomuceno, Eleazar de Carvalho, Francisco Mignone, Gilberto Mendes, Guerra-Peixe, Lorenzo Fernandez e Carlos Gomes. A organização promove ainda um curso de capacitação ministrado pelos profissionais da orquestra para professores de música de Araxá, visando a troca de experiências e conhecimentos.