Outubro Rosa da Ampara termina com a realização de palestras em 35 instituições e empresas de Araxá

A Campanha Outubro Rosa da Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara), em 2022, promoveu ações que visaram a conscientização sobre a doença, como as formas de prevenção, tratamento e apoio na luta contra o câncer de mama. Durante todo o mês de outubro, foram 35 palestras realizadas em empresas e instituições de Araxá e região.



“Neste ano, buscamos abranger a campanha, para que a informação de tratamento da doença chegasse a mais pessoas, de variados públicos, de todas as classes sociais e idades. A luta contra o câncer é contínua e deve ser realizada por todos”, destaca a coordenadora da Ampara, Juliana Silva.



Entre os locais e empresas de Araxá e região que receberam as palestras da campanha estão: Sede da Ampara, Woli, Ultratec, Auditório da Prefeitura de Araxá, Teatro Municipal Maximiliano Rocha, PSF Santa Luzia, JB Maquinas Mosaic, Cimcop Araxá, Nutriem, Calçadão, JB Maquinas, Cimcop Tapira, Grupo da Solidariedade, Academia Alimah Centro de Dança, Centro de Equoterapia Prosseguir, Comipa, Lug Engenharia, Plena Atividades Esportivas, ESF Ana Pinto, Núcleo Santo Antônio, CRAS Abolição, CBMM, MCA, Bem Brasil Perdizes, Casa do Pequeno Jardineiro, Núcleo Pão de Açúcar, Núcleo Boa Vista, CRAS Francisco Duarte, Núcleo Bom Jesus, Cozinha Comunitária da Secretaria de Ação Social, Parque do Cristo, McCain, Fazenda Santo Antônio e Senac.

No mês de novembro, a instituição segue com a campanha de conscientização Novembro Azul, que visa a prevenção do câncer de próstata, com várias ações voltadas à saúde do homem.