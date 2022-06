Parceria entre Prefeitura de Araxá, Câmara e Senac amplia oferta de cursos profissionalizantes

Atendimento profissionalizante, geração de renda e promoção de atividades socioeducativas no município. A Prefeitura de Araxá, Câmara Municipal e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) firmaram uma parceria com o objetivo de ampliar a oferta de cursos e atender a demanda de jovens, adultos e idosos que estão em busca de qualificação e capacitação profissional. O convênio prevê a cessão de locais e estrutura para as aulas por parte da Administração Municipal e o conteúdo pedagógico pelo Senac.

A oficialização do convênio aconteceu nesta terça-feira (1º) e contou com a presença do prefeito Robson Magela, dos secretários Wagner Cruz (Ação Social) e Zulma Moreira (Educação), do presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios, e o vereador João Veras, do diretor do Senac Araxá, Ulisses Guimarães, e equipe.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a parceria com importantes instituições da cidade é fundamental para levar mais oportunidades à população. “O Senac é uma instituição cujo negócio é a educação e a nossa missão, enquanto gestores públicos, é promover essas parcerias para formar mais pessoas para o mercado de trabalho”, destaca.

O prefeito acrescenta que o projeto tem como foco principal atender pessoas que não têm condições financeiras de buscar o desenvolvimento profissional. “Essa parceria com o Senac vai possibilitar diversos cursos profissionalizantes para a comunidade, como, por exemplo, nas áreas de beleza, gestão, cursos na informática, dentre outros. Estamos muito satisfeitos com esse projeto, com essa parceria também com a Câmara de Vereadores que vai colaborar para fomentar demandas específicas de cursos, juntamente com as Secretarias de Educação e de Ação Social”, afirma Robson.

O secretário Wagner Cruz diz que a qualificação profissional é essencial para que o trabalhador consiga um bom emprego, gerando renda para sua família. “É importante que nossos projetos de educação profissionalizante estejam voltados para atender às camadas sociais com maior vulnerabilidade. Esse é o objetivo, atender os bairros e a população que muitas vezes não tem condição de ir até os locais dos cursos por conta da distância”, destaca.

O diretor do Senac Araxá, Ulisses Guimarães, explica que a parceria irá promover também a educação das pessoas para o mercado de trabalho. “Vamos dar oportunidade para as pessoas que estão se inserindo no mercado de trabalho ou à procura de um reposicionamento profissional. Com isso, aqueles que participarem dos cursos oferecidos terão novas possibilidades de renda. Por meio de um termo de cooperação mútua, onde houver demanda, o Senac Araxá vai entrar com o modelo pedagógico e a Prefeitura de Araxá com toda a estrutura física necessária para levar qualificação profissional às pessoas”, ressalta.