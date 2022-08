Parceria Iprema e Escola Politécnica oferece descontos para cursos técnicos

Com o objetivo de oferecer descontos a beneficiários e segurados, o Instituto de Previdência Municipal de Araxá (Iprema) firmou parceria com a Escola Politécnica de Cursos Técnicos. O convênio disponibilizar a aposentados, pensionistas e seus dependentes 15% de desconto para contratação de cursos oferecidos pela instituição.

Para comprovar o vínculo com o Iprema, pode ser apresentado o contracheque tanto para os contribuintes, como também para aposentados e pensionistas, além de documentos que provem a condição de dependentes, se for o caso. A negociação para aquisição dos produtos ou serviços dá-se exclusivamente entre os particulares, não havendo intervenção do Iprema.

Esse foi o segundo acordo oriundo do Programa de Parcerias, publicado via edital de credenciamento. De acordo com o superintendente do Iprema, Rogério Farah, o convênio possibilitará o acesso a uma série de cursos técnicos e profissionalizantes que são fundamentais nos dias de hoje.

“A aquisição de conhecimento nunca foi tão importante como nos tempos atuais, com o mercado profissional tão competitivo e ao mesmo tempo carente de formação pessoal para os indivíduos. Nós entendemos que os benefícios serão muito grandes para os nossos contribuintes, aposentados, pensionistas e seus familiares também”, destaca.

A Escola Politécnica fica na rua Dom José Gaspar, n° 822, Centro. Mais informações, pelo WhatsApp do Iprema: 9 9972-7982.