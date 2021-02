Parceria Prefeitura de Araxá e Polo UAB oferta 90 vagas para cursos superiores gratuitos

Estão abertas em Araxá as inscrições para os cursos superiores gratuitos de Administração Pública, Pedagogia e Matemática, entre 11 e 25 de fevereiro, por meio da parceria da Secretaria Municipal de Educação com o Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Os cursos são ofertados pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Inscrições e demais informações sobre os processos seletivos estão disponíveis na internet, no endereço eletrônico https://www.portalselecao.ufu.br/servicos/edital/cronograma/1061.

São 20 vagas para Matemática, 30 para Pedagogia e 40 para Administração Pública. O valor da taxa de inscrição é de R$ 117.

Os critérios para classificação dos candidatos são por meio da soma das notas do terceiro ano do ensino médio e a nota de uma redação que será feita online.

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail: [email protected] ou pelos telefones (34) 3691-7043, (34) 98858-3936 e (34) 98836-2441 (WhatsApp).