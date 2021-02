Parceria promove atualização em reabilitação pós-Covid

Parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (Crefito-4) promoveu o Circuito de Atualização em Reabilitação Pós-Covid para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.

O encontro capacitou esses profissionais que estão recebendo ou potencialmente receberão pacientes para reabilitação das múltiplas sequelas pós-Covid-19, com o objetivo de evitar ou minimizar comprometimentos.

“É uma atualização de extrema importância e vem a somar à proposta da nova gestão da Prefeitura de Araxá. Essa parceria continuada proporciona uma qualidade na assistência do cidadão araxaense”, destaca a secretária municipal de Saúde, Diane Dutra.

A atividade proporcionou também aos profissionais momentos para troca de experiências e atualização sobre os recentes estudos científicos relacionados ao tema.

De acordo com o fisioterapeuta e assessor Nilton Ribeiro Júnior, a parcera entre a secretaria e o Crefito-4 é extremamente oportuna e assertiva. “A intervenção do fisioterapeuta é fundamental na pré-internação, na internação e na alta hospitalar. Essa parceria é de maneira extremamente relevante tendo em vista o momento que estamos vivendo.”

O evento realizado recentemente no anfiteatro do Colégio São Domingos contou com a participação de 60 profissionais da fisioterapia da rede municipal e privada.