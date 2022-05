Parque do Cristo e Teatro Municipal recebem programação do 10° Fliaraxá

A descentralização dos eventos culturais é um dos objetivos da parceria entre a Administração Municipal e o Festival Literário de Araxá (Fliaraxá). O evento conta com programação musical e artística variada no Parque do Cristo e no Teatro Municipal Maximiliano Rocha.

As atrações foram viabilizadas pela Fundação Cultural Calmon Barreto por meio da contrapartida dos artistas contemplados pela Lei Municipal Calmon Barreto 2. A 10° edição do Fliaraxá foi aberta na quarta-feira (11) e acontece até domingo (15).

O Parque do Cristo conta com atrações com repertórios de estilos como: músicas sertanejas, de raiz e moda de viola, rock, funk, samba, forró, entre outros. No Teatro Municipal, o evento promove oficinas, apresentações de peças infantis, rodas de conversas, exibição de documentários, mesa de debate cultural e muito mais. A programação completa está disponível no site (www.fliaraxa.com.br) e nas redes sociais do festival: @fliaxara. A entrada é gratuita.

Programação Parque do Cristo



Quinta (12/05)

– 19h: As Melhores Músicas Sertanejas: Raiz e Moda

– 20h30: Álvaro Júnior

Sexta (13/05)

– 20h: Slam para Carolina (Con)Vida – Batalha de poesias

Sábado (14/05)

– 18h: Banda Johnny Go!

– 19h: Lobo Guará Cultura de Rua

– 20h30: Banda Vinith

Domingo (15/05)

– 11h: Jhon Víctor

– 14h: Diversificanto: Diversificando com música

– 16h: Muleke do Forró

– 18h: Chrystian e Ralf por Erick Severo e Convidados

– 20h: Quintal O Samba é Nosso

Programação Teatro Municipal



Na quinta e sexta (12 e 13), das 18h às 22h, acontece a oficina ‘Fika Rica Favelinha’. O momento promove a oportunidade de mais conhecimento para pessoas que têm interesse em abrir ou aprimorar seu próprio negócio, com dicas para a geração de renda, desenvolvimento da economia e transformação de realidades. Todos os participantes receberão certificado.

Na sexta, às 9h20 e às 14h20, tem apresentação da peça infantil ‘Retalhos da História’ do coletivo teatral ‘Deu Na Telha’. O espetáculo retrata, de forma lúdica, como foram importantes acontecimentos da história de Araxá.

Rodas de conversa e debates também estão na programação do Teatro Municipal. Nesta quinta, às 15h, o palco do auditório recebe a exibição do documentário ‘Tramas do Tempo: Tecendo História’; enquanto, no mesmo horário, o palco externo recebe o debate ‘200 anos de independência’.

Na sexta (13), no auditório, às 16h30, é a vez dos convidados Cynthia Verçosa, Jander Lúcio e Carolina Soares participarem do debate e da exibição do ‘Documentário sobre a Cultura de Araxá’.

No sábado (14) e domingo (15), das 10h às 12h e das 14h às 16h, o Teatro Municipal recebe a Oficina de Slam Rogério Coelho. Das 17h às 20h, também no sábado (14), acontece uma nova batalha do ‘Slam para Carolina (Con)Vida’.

A dança também faz parte da programação: no sábado (14), às 20h, o grupo ‘Primeiro Ato’ apresenta o espetáculo ‘Sem lugar’.