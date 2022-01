Pedro Lucas é a primeira criança vacinada contra a Covid-19 em Araxá

“Nem doeu”. Essas foram as palavras do Pedro Lucas de Souza e Silva, de 10 anos, ao receber a vacina contra a Covid-19 em Araxá. A primeira dose da vacina pediátrica contra a Covid-19 na cidade foi aplicada na tarde desta quarta-feira (19), no auditório da Prefeitura de Araxá. Na ocasião, o prefeito Robson Magela destacou mais um passo na Campanha de Vacinação contra a Covid-19.

“Há um ano, aqui neste mesmo espaço, dávamos início à vacinação contra a Covid-19 em Araxá. E hoje nos reunimos aqui para mais esse importante passo na luta contra a pandemia. Eu também sou pai e compartilho com as famílias o alívio de saber que agora, sim, nossas crianças também terão a oportunidade de tomarem a vacina e ficarem protegidas do vírus”, ressaltou.

A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde é que 8.949 crianças entre 5 e 11 anos sejam imunizadas contra a Covid-19 em Araxá. A coordenadora de Imunização, enfermeira Érica Fonseca, que aplicou a vacina em Pedro Lucas, reforça que a distribuição das primeiras 520 doses recebidas prioriza crianças com comorbidades ou deficiência permanente, conforme normativa do Ministério da Saúde.

“Muitos pais estão com receio em relação às possíveis reações provocadas. Mas vale destacar que esse imunizante é específico para crianças. Além disso, todas as vacinas que já estão no calendário nacional têm reações. Vacinar é um ato de amor. E nós só teremos sucesso através das vacinas e dos cuidados de prevenção que devem ser aliados”, destaca.

O operador industrial Alex Sander Malaquias da Silva, pai do pequeno Pedro, se diz aliviado com a imunização do filho, que é autista. “Nós vimos os números de pessoas internadas diminuindo nos hospitais e isso prova que a vacina está aqui para salvar. Eu já tomei as minhas duas doses e ver meu filho recebendo a vacina hoje me deixou mais tranquilo, com sentimento de gratidão. Ter a oportunidade de vacinar ele é se preocupar com o seu futuro”, ressalta.

O pequeno Pedro recebeu das mãos do prefeito Robson Magela o “Certificado de Coragem” por ter sido a primeira criança vacinada contra a Covid-19 em Araxá.



Também participaram do ato a coordenadora das Unidades de Saúde, Carla Alves; o assessor de Atenção Primária, Nilton Ribeiro Júnior; o presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios; o vereador Valtinho da Farmácia; e a vice-presidente da Associação de Apoio a Pais e Autistas de Araxá (A&+), Ana Cláudia de Paiva Alves.