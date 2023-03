Pesquisa do Procon de Araxá aponta variação de até 71% no preço do ovo de Páscoa

Uma pesquisa realizada pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Araxá constatou que o preço de uma mesma marca e tamanho de um ovo de Páscoa chega a variar até 71%

A maior variação registrada foi de um ovo de Páscoa de 166 gramas, entre R$ 41,98 e R$ 71,90. A pesquisa analisou o preço de 57 itens em sete estabelecimentos da cidade. Foram comparados os preços de ovos considerando marcas pré-definidas comercializadas em todos os pontos pesquisados, entre os dias 13 a 17 de março.

De acordo com a secretária executiva do Procon Araxá, Belma Nolli, o objetivo da pesquisa é oferecer ao público uma referência de preços e chamar a atenção para a importância da pesquisa antes de efetuar a compra. Ela alerta que os preços podem sofrer alterações fora desse período, e que até lojas da mesma rede podem praticar preços diferentes.

“É importante que o consumidor observe alguns detalhes, como data de validade, se a embalagem está intacta e lacrada, tabela nutricional e peso. A venda do ovo quebrado não é proibida, mas deve estar separada dos outros ovos de páscoa e com um preço mais acessível ao consumidor, identificando que ele está avariado ou quebrado. Em caso de ovos acompanhados de brinquedos infantis, os pais devem observar se o brinquedo possui selo de certificação de qualidade e indicação de idade para uso. Exija sempre a nota fiscal para resguardar o direito de troca ou possível reclamação”, destaca.

A lista completa de produtos com os seus valores pode ser conferida na sede do Procon, na Praça Coronel Adolpho, nº 28, Centro, ou ser solicitada via e-mail ( [email protected] ).