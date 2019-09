PM alerta sobre golpe de compra de passagens aéreas

Na tarde de ontem (3), uma pessoa procurou a Base de Segurança Comunitária da Polícia Militar para relatar que foi vítima de estelionato. Por meio de um anúncio no Facebook que divulga promoções de passagens, a vítima recebeu um número de telefone para realizar contato.

Ao negociar, o suposto funcionário solicitou os seus dados e lhe enviou uma conta bancária para transferência do valor juntamente com a reserva, constando a seguinte observação: que o depósito devia ser efetuado em casas lotéricas.

Após realizar o depósito, a vítima tentou entrar em contato com o suposto funcionário pelo aplicativo do WhatsApp, porém havia sido bloqueado.

Ao entrar em contato com a agência de viagens do mesmo nome com sede em São Paulo, a vítima foi informada que a empresa não vende passagens e que provavelmente teria sido vítima de um golpe.