PM apreende 600 gramas de maconha no São Geraldo

Na madrugada de hoje (1o), durante operação no bairro São Geraldo, após denúncia acerca do tráfico de drogas, a Polícia Militar compareceu no imóvel suspeito, o qual estava com as portas abertas.

Já do lado de fora, a Polícia Militar localizou uma bucha de maconha escondida dentro de um padrão de energia. Na residência não havia ninguém, porém, após buscas, foram localizados dois tabletes de maconha (pesando aproximadamente 600 gramas).

Após algum tempo, o morador da residência, de 27 anos, chegou ao local, sendo preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araxá juntamente com todo o material apreendido.