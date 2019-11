PM apreende adolescente com crack e maconha no Pão de Açúcar

Na tarde de ontem (18), durante operação no bairro Pão de Açúcar, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

Os policiais perceberam um menor em atitude suspeita. Ao ver que seria abordado, o adolescente mostrou-se bastante nervoso, sendo verificado que ele havia esfarelado algo em suas mãos.

Neste momento, o menor (17 anos) tentou engolir algo. Debaixo do chinelo do autor foram localizadas cinco pedras de crack, as quais ele confessou que comercializa.

Ele também confessou onde havia guardado mais drogas. No local indicado, foram localizadas três porções de maconha, seis pedras e farelos de crack, uma lâmina de aço e uma balança de precisão.

Diante do exposto, o adolescente foi apreendido juntamente com os materiais arrecadados. A mãe do adolescente acompanhou toda ocorrência.