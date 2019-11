PM apreende adolescente com droga no São Geraldo

Na noite de ontem (20), durante realização de operação no bairro São Geraldo, a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos com drogas.

O adolescente foi abordado, sendo localizada em sua posse certa quantia em dinheiro. Durante busca no local onde o adolescente estava foi localizado um invólucro plástico com 17 pedras de crack, embaladas individualmente.

Familiares do adolescente confirmaram que ele realmente vende drogas e reside com outros indivíduos que também possuem envolvimento com o tráfico de drogas. Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas e conduzido, juntamente com o material arrecadado para a Delegacia de Polícia Civil.