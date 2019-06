PM apreende adolescente com drogas no Centro

Na noite de sexta-feira (7), a Polícia Militar foi acionada pela Central de Videomonitoramento, a qual informou que dois suspeitos estavam na praça Dom Bosco fazendo uso de drogas.

De imediato, a Polícia Militar deslocou até a citada praça, onde os indivíduos, ao perceberem a presença dos militares, ficaram assustados.

Um adolescente (17 anos) correu e tentou dispensar um invólucro, o qual foi apreendido. Em ato contínuo, o adolescente foi alcançado e abordado. Após busca pessoal, os militares localizaram três chaves de veículos, as quais possivelmente seriam utilizadas para a prática de furto de veículos.

No invólucro que o adolescente dispensou estavam 19 pedras de crack em tamanho usualmente comercializado. O adolescente já é conhecido no meio policial pela prática de crimes de furtos e envolvimento com drogas. Diante do fato, o adolescente foi apreendido e conduzido juntamente com todo material à Delegacia de Polícia Civil.