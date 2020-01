PM apreende adolescentes com drogas

Na tarde de ontem (22), a Central de Videomonitoramento informou à Polícia Militar que havia três indivíduos suspeitos na entrada do Parque do Cristo em Araxá. Diante desta informação, a Polícia Militar deslocou até o local e abordou dois adolescentes de 15 e 16 anos.

Em poder deles foram localizadas quatro buchas de maconha. Eles indicaram a pessoa que teria vendido a droga. De posse das informações referentes ao suspeito, a Polícia Militar logrou êxito na abordagem do adolescente de 14 anos, em sua residência no bairro Urciano Lemos, sendo localizada no bolso de sua bermuda quatro buchas de maconha e certa quantia em dinheiro.

No celular do adolescente foram localizadas várias mensagens de comércio de drogas, confirmando que realmente foi ele quem vendeu o entorpecente para os outros dois adolescentes. Diante do exposto, os menores infratores foram apreendidos em flagrante delito juntamente com todo material arrecadado.