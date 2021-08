PM apreende aparelho de celular extraviado

Na madrugada de hoje (18), por volta das 2h, durante abordagem a uma casa abandonada, utilizada para a prática de uso de drogas, a Polícia Militar verificou recuperou um celular extraviado.

De acordo com a PM, alguns usuários estavam no local. Um deles conseguiu fugir pulando muros de algumas residências. Após buscas nos fundos do imóvel, os militares localizaram um aparelho celular, provavelmente deixado pelo suspeito ao perceber que seria abordado.

Após pesquisa no sistema informatizado, a PM localizou uma ocorrência de extravio de um celular com as mesmas características, realizada no dia 09/08/2021. Os militares realizaram contato com a vítima que confirmou que realmente teve seu aparelho extraviado na data mencionada. A vítima também reconheceu, prontamente, pelos detalhes existentes no aparelho. Diante dos fatos, o aparelho foi apreendido e entregue na Delegacia de Polícia Civil para posterior restituição à vítima.