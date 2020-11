PM apreende arma e droga durante denúncia sobre desmanche de moto; envolvidos foram detidos

Na segunda (16), por volta das 13h, a Polícia Militar (PM) recebeu denúncia sobre um desmanche de uma moto que estava sendo feito por dois indivíduos em uma residência no bairro Pão de Açúcar.

De imediato, a PM compareceu ao local, onde visualizou uma carcaça de moto no terreiro, bastante velha, sem a placa de identificação e com o chassi raspado, não sendo possível identificar o veículo.

Foram abordados no imóvel dois indivíduos, um de 17 e outro de 18 anos. Durante buscas no local, a PM localizou um revólver calibre 38 com duas munições intactas, uma bucha de maconha, uma lâmina utilizada para fracionar drogas e dinheiro.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e o autor preso, ambos conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.