PM apreende cerca de 1,5 kg de maconha no Pão de Açúcar

Na noite de ontem (7), durante realização de operação no bairro Pão de Açúcar, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

A PM abordou um indivíduo em atitude suspeita na porta de uma residência. Indagado sobre seus documentos, o autor relatou que estavam no seu quarto. Os militares entraram na casa e o suspeito tentou alertar seu irmão, mas ele também foi abordado.

Após buscas no imóvel, a Polícia Militar localizou cerca de 1,5 Kg de maconha, material para embalagem da droga, uma folha com a contabilidade do tráfico, uma balança digital, uma faca com resquícios da droga, três aparelhos celulares e certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos autores R.S.S. (29 anos) e R.C.S.S. (28 anos) por envolvimento com o tráfico de drogas, sendo conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com todo material apreendido.