Nesta segunda-feira (3), durante atendimento de ocorrência de violência doméstica no bairro Pão de Açúcar, a Polícia Militar realizou a apreensão de drogas.

Os militares localizaram uma sacola com 21 papelotes de cocaína na casa do acusado (28 anos). A droga estava embalada e pronta para o comércio. O autor é conhecido no meio policial pela prática de roubo e tráfico de drogas.

Diante do exposto a droga foi apreendida. Agora a PM realiza rastreamentos no intuito de localizar o autor.