PM apreende crack e cocaína na av. Imbiara

Na madrugada de hoje (9), durante patrulhamento pela avenida Imbiara, bairro Fertiza, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

Os policiais perceberam duas pessoas saindo de um bar em atitude suspeita. Eles foram abordados e identificados como T.A. (40 anos) e J.A.N. (25 anos).

Durante busca pessoal, a Polícia Militar localizou dois papelotes de cocaína dentro da meia do autor T.A., além de certa quantia em dinheiro.

No veículo em que os autores estavam, a PM apreendeu outros dois papelotes de cocaína, dinheiro e uma pedra de crack, que se fracionada renderia 15 pedras do tamanho habitualmente comercializado.

O outro suspeito foi questionado sobre o motivo de estar no carro no banco do condutor. Ele declarou que eles estavam deixando o bar e só iria dirigir.

Diante dos fatos, o autor T.A. recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo conduzido juntamente com todo material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil.