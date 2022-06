PM apreende drogas e armas com menor de idade

A Polícia Militar divulgou, na manhã de hoje (20), sobre a apreensão de drogas de um menor de idade por envolvimento com o tráfico. Os militares chegaram até o infrator na noite da última quarta-feira.

A guarnição da PM recebeu informações de que o menor estaria escondendo drogas e armas para os traficantes do bairro. Ao averiguar as informações, os policiais perceberam o suspeito na rua Antônio Borges de Menezes, nas proximidades de uma mata.

Ao realizar a abordagem, os policiais localizaram uma arma tipo garrucha de dois canos e uma sacola com dois tabletes grandes de maconha, um saquinho com crack, uma balança digital e uma faca. Após diligências foram localizados mais três pinos de cocaína e certa quantia em dinheiro. O menor, de 15 anos de idade, assumiu que o material era de sua propriedade, sendo apreendido e encaminhado ao Delegado de plantão.

No dia seguinte, a Polícia Militar recebeu novas informações de que na casa do menor estaria escondida outra arma de fogo. Ao verificar as informações, em contato com a mãe do menor, foram realizadas buscas e localizada uma pistola adaptada para calibre e diversas munições. O material foi apreendido e encaminhado ao delegado de plantão.