PM apreende drogas no bairro Francisco Duarte

Na noite de ontem (5), durante operação no bairro Francisco Duarte, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

A Polícia Militar deparou com um jovem, de 23 anos, conhecido no meio policial pela traficância de drogas. Ele recebeu voz de parada, mas fugiu correndo para sua residência.

O autor evadiu pelos fundos da residência, juntamente com dois outros autores de 19 e 23 anos. No imóvel foram localizadas e apreendidas três pedras de crack maiores, que renderiam 15 pedras do tamanho usualmente comercializado. A PM também apreendeu uma planta de maconha, dois documentos de identidade, um aparelho celular e dinheiro.

Rastreamentos seguem no intuito de localizar os autores.